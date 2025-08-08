ua en ru
Употребление алкоголя в это время дня приводит к бессоннице

Пятница 08 августа 2025 13:11
Употребление алкоголя в это время дня приводит к бессоннице В котором часу дня вредно пить алкогольные напитки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Алкоголь способен значительно ухудшать качество сна, приводя к бессоннице и нарушениям цикла отдыха. Позднее питье стимулирует мозг и организм, из-за чего заснуть становится почти невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Daily Express.

В котором часу нельзя пить алкоголь

Семейный врач Виктория Гейз рассказала, что употребление алкогольных напитков после 19:00 может незаметно вредить сну и самочувствию.

Даже один напиток, выпитый слишком близко ко сну, может нарушить способность организма восстанавливаться, отдыхать и перезагружаться.

Вы можете заснуть быстрее после напитка, но алкоголь блокирует фазу быстрого сна - глубокую, восстановительную часть цикла сна, от которой зависит память, настроение и обработка информации.

Хотя алкоголь сначала действует как успокаивающее средство, но его действие ослабевает позже ночью, вызывая прерывистый сон и учащенное сердцебиение.

Поэтому вы, скорее всего, проснетесь рано утром, почувствуете себя уставшими и вялыми.

Эффект наиболее выражен, когда алкоголь употребляется за три часа до сна.

Кроме того, употребление алкоголя может уменьшать фазу быстрого сна, усиливать храп и симптомы апноэ сна.

Доктор Гейз советует прекратить употребление алкоголя до 19 или 20 часов, в зависимости от вашего обычного времени сна.

"Дайте своему организму достаточно времени, чтобы он метаболизировался, прежде чем лечь спать. Это лучший способ насладиться напитком, не ставя под угрозу свой отдых", - добавила она.

Почему стоит полностью отказаться от алкоголя

Улучшение здоровья

Алкоголь негативно влияет на печень, сердце, мозг и многие другие органы. Отказ от него снижает риск развития болезней, таких как цирроз печени, инфаркт, инсульт, рак.

Улучшение психического состояния

Алкоголь может вызывать депрессию, тревожность и ухудшать качество сна. Без него настроение становится более стабильным, возрастает энергия и ясность мышления.

Улучшение внешнего вида

Отказ от алкоголя помогает коже выглядеть лучше, уменьшает отеки, улучшает цвет лица.

Повышение продуктивности

Человек без алкогольной зависимости лучше концентрируется, меньше устает, достигает большего в учебе или работе.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

