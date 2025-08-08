Употребление алкоголя в это время дня приводит к бессоннице
Алкоголь способен значительно ухудшать качество сна, приводя к бессоннице и нарушениям цикла отдыха. Позднее питье стимулирует мозг и организм, из-за чего заснуть становится почти невозможно.
В котором часу нельзя пить алкоголь
Семейный врач Виктория Гейз рассказала, что употребление алкогольных напитков после 19:00 может незаметно вредить сну и самочувствию.
Даже один напиток, выпитый слишком близко ко сну, может нарушить способность организма восстанавливаться, отдыхать и перезагружаться.
Вы можете заснуть быстрее после напитка, но алкоголь блокирует фазу быстрого сна - глубокую, восстановительную часть цикла сна, от которой зависит память, настроение и обработка информации.
Хотя алкоголь сначала действует как успокаивающее средство, но его действие ослабевает позже ночью, вызывая прерывистый сон и учащенное сердцебиение.
Поэтому вы, скорее всего, проснетесь рано утром, почувствуете себя уставшими и вялыми.
Эффект наиболее выражен, когда алкоголь употребляется за три часа до сна.
Кроме того, употребление алкоголя может уменьшать фазу быстрого сна, усиливать храп и симптомы апноэ сна.
Доктор Гейз советует прекратить употребление алкоголя до 19 или 20 часов, в зависимости от вашего обычного времени сна.
"Дайте своему организму достаточно времени, чтобы он метаболизировался, прежде чем лечь спать. Это лучший способ насладиться напитком, не ставя под угрозу свой отдых", - добавила она.
Почему стоит полностью отказаться от алкоголя
Улучшение здоровья
Алкоголь негативно влияет на печень, сердце, мозг и многие другие органы. Отказ от него снижает риск развития болезней, таких как цирроз печени, инфаркт, инсульт, рак.
Улучшение психического состояния
Алкоголь может вызывать депрессию, тревожность и ухудшать качество сна. Без него настроение становится более стабильным, возрастает энергия и ясность мышления.
Улучшение внешнего вида
Отказ от алкоголя помогает коже выглядеть лучше, уменьшает отеки, улучшает цвет лица.
Повышение продуктивности
Человек без алкогольной зависимости лучше концентрируется, меньше устает, достигает большего в учебе или работе.
