ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року

П'ятниця 08 грудня 2023 07:40
UA EN RU
Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року Фото: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Попри те, що універсалом офіційно називають інший тип кузова, найбільш універсальним автомобілем для пересічної сім’ї буде саме хетчбек. Вибір таких машин в українських автосалонах дуже широкий, але який підійде саме вам?

Про п’ятірку найкращих хетчбеков року, що минає, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки публікації були використані матеріали видань Auto.Ria та “Автоцентр”.

На фоні зрозумілих проблем з продажами нових автомобілів у 2023 році асортимент машин з таким типом кузова найширший. І хоча у переліку наявних моделей сьогодні немає багатьох з колишніх бестселерів, обрати є з чого. Розглянемо найцікавіші на наш погляд варіанти, але сперш нагадаємо, чим хетч кращий за інші кузови.

Головні видові ознаки хетчбека – об’єднаний з багажником салон і кришка багажника у вигляді дверей зі склом. Від схожого ліфтбека відрізняється короткою кормою – звис кузова позаду задніх коліс у хетчбека найкоротший з усіх кузовів. Ще один схожий тип – універсал теж довгий і обов’язково має вертикальні, а не похилі двері багажника. Так само як в усіх згаданих тут кузовах, за рахунок складеного в той чи інший спосіб заднього сидіння багажник хетчбека можна збільшити у кілька разів. Щоб при цьому ззаду таки могли сісти один-два пасажири, сидіння найчастіше складається по частинах.

До характерних плюсів хетчбека слід віднести найнижчу серед усіх пасажирських кузовів ціну, компактність і поширеність кузовних деталей на випадок ремонту. Як правило, саме хетчбеки мають найширшу гаму силових агрегатів для вибору – від економічних малого робочого об’єму для “бабусямобілів” до потужних агрегатів “гарячих” комплектацій (як правило, тридверних).

“Персональний” мінус хетчів – невеликий у вихідному стані багажник; решта недоліків спільні в усіх машин, що мають єдиний пасажирсько-багажний простір: шуми та пахощі з багажника, тривалий прогрів салону взимку та таке ж повільне охолодження влітку.

Volkswagen Golf

Від 1 076 113 грн.

Найвідоміший хетчбек усіх часів і народів у своїй восьмій генерації пропонує українським автомобілістам дуже важливу річ – повноцінний чотициліндровий двигун 1,6 MPI (110 к.с). Подібних повнолітражних агрегатів в наш час все менше, в той час як багато хто з власників побоюються малолітражних турбомоторів з когорти даунсайзингу. Звісно, у моторній лінійці є дещо і для шанувальників новітніх технологій та активного драйву, аж до 2.0 TSI на 245 к.с. А ось дизельних двигунів на “офіційних” “Гольфах” для нас не передбачено. Серед варіантів трансмісій є класичні “автомати” з гідромуфтами і роботизовані DSG, натомість “механіка” доступна лише з турбомотором 1.4 TSI. Те, що сподобається не всім – у цього Golf мінімальна кількість фізичних кнопок та регуляторів на торпедо.

Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року

Citroen C4

Від 856 800 грн.

Не зовсім звичайний автомобіль, який сам виробник називає кросс-хетчбек: в нього є дещо від позашляховика-кросовера, а саме – збільшений до 21 см дорожній просвіт. Всі двигуни з турбінами, це невеличкі 1,2-літрові 3-циліндрові двигунці на 100 та 130 к.с. та більш звичний 4-циліндровый 1,5-літровий дизель з тими самими 130-ма конячками. Останній доступний лише у парі з японським гідромеханічним 8-ступінчастим “автоматом”. Крім того, є комплектація С4 з суто електричним приводом. Між іншим, у 2022-му Citroen C4 отримав титул “Автомобіль року в Україні”.

Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року

Opel Astra

Від 969 900 грн.

Одна з найстаріших європейських марок пропонує німецьку якість за відносно невелику ціну. Класичний хетчбек має відразу кілька особливих зовнішніх рис, заради яких варто придивитися до нього уважніше. Але в нашому випадку він цікавий ще однією обставиною: під його капотом – ті самі два турбодвигуни (1,2 бензин і 1,5 дизель), що й у вищенаведеного Citroen C4. Тобто маємо цікаву нагоду обрати не машину з різними двигунами, а один той самий двигун з різними машинами. Між іншим, в “Опеля” теж зберігся щедрий комплект механічних кнопок на торпедо, тож звертатися до меню на сенсорному екрані доведеться не так часто, як в деяких конкурентів.

Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року

Hyundai i30

Від 719 600 грн.

Певно, це найбільш консервативний автомобіль у нашій добірці, але консервативний він у хорошому розумінні. Двигун один –1,5-літровий бензиновий агрегат (110 к.с.), але трансмісій дві – чиста “механіка” та “автомат”, обидві 6-ступінчасті. Зазначимо, що мотор новий (за мірками “Хюндая”), але всупереч моді, побавлений турбонадуву. Така жадана багатьма споживачами “стара школа” відчувається і в дизайні, і в оформленні інтер’єру, і даруйте, у великій кількості кнопок на торпедо. Проте, з електронним начинням все навпаки – i30 має величезний набір систем пасивної та активної безпеки. Від багатьох однокласників цей “Хюндай” відрізняє ходова частина, налагоджена більше на комфортний рух, ніж на активну їзду.

Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року

Kia Ceed

Від 756 000 грн.

Один з найбільш просторих всередині хетчбеків С-класу. Експерти з тестування автомобілів відзначають, що Kia Ceed у третьому поколінні конструктори намагалися зробити приємним для активних драйверів, і великою мірою в них це вийшло. Щоправда, в Україні доступний лише один “офіційний” двигун – 1,6-літровий атмосферник потужністю 128 к.с. До того ж він агрегатується лише з класичним гідромеханічним автоматом, тож задоволення у “Сіді” більше дає кермування, аніж прискорення. Нарешті, вражає гарантія на цього “корейця” – аж 7 років…

Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 найкращих нових хетчбеків 2023 року

Якщо коротко

Про яку б марку та модель ми не говорили, версія хетчбек буде золотою серединою – і з точки зору ціни, і з точки зору функціоналу, і з точки зору комплектацій. Та й вибір в українському В- та С-сегментах серед хетчбеків буде найширшим. Тому якщо у вас немає якихось особливих запитів щодо можливостей вашої майбутньої машини, сміливо звертайтесь до цієї категорії – не пошкодуєте.


Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як вибрати найкращий другий автомобіль в родину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Opel Citroen Hyundai Motor Volkswagen Автомобільний ринок
NEWS
РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами С-300: сили ППО розповіли про збиті цілі
РФ атакувала Україну "Шахедами" та ракетами С-300: сили ППО розповіли про збиті цілі
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО