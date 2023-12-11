Подержанные авто: ТОП-5 премиальных седанов до 30 тысяч долларов

Стать владельцем автомобиля премиального класса сейчас очень просто – на сайтах объявлений полно экземпляров по цене семейного хэтчбека. Но хэтчбек будет новый, а премиум-седан – б/у и в довольно преклонном возрасте. Поэтому в нашей подборке самых интересных премиум-седанов мы установили высокую планку в 30 тысяч долларов.

Премиальные автомобили в подержанном виде как товар имеют немало специфики. Во-первых, их часто продают не из-за физического износа и накопления технических проблем, а из-за того, что вышло новое поколение модели и ездить на старом стало "не серьезно". И для покупателя это плюс. Во-вторых, среди первых владельцев таких машин много прагматичных людей, которые ценят каждую гривну, поэтому не стоит ожидать, что хороший экземпляр из первых рук вам отдадут по дешевке. И для покупателя это минус. В-третьих, премиальный автомобиль остается премиальным и в преклонном возрасте – по крайней мере, в глазах дилеров и поставщиков запчастей, удерживающих высокие прайсы и на старый премиум-класс. И это еще один минус.

Утешает то, что именно седаны сегодня уже довольно нишевый продукт, не столько модный, сколько консервативный, и гиперактивные драйверы среди их владельцев встречаются нечасто.

Наконец, учитывая тонкости украинского вторичного рынка, премиальные седаны выделяются еще одним нюансом: большая часть их в продаже – с аварийным прошлым, "битки", завезенные из-за океана после ДТП и отремонтированные в Украине. Это не хорошо и не плохо, это лишь особенность, благодаря которой мы имеем больший ассортимент, и которая накладывает отпечаток на техническое состояние данных экземпляров.

Mercedes E-Class W213 (2016 – 2023 гг.)

От $22 000

Пятое поколение E-Class официально продавалось в Украине, но на рынке сейчас немалая доля машин – “американцы”, восстановленные после ДТП. В свое время модель выделялась щедрым набором систем безопасности и возможностями так называемого автономного вождения. В конструкции кузова W213 использовано много алюминиевых деталей (собственно, типичное решение для данного класса авто), что придает хлопот тем, кто ремонтирует машину после столкновений. Кроме бензиновых и дизельных силовых агрегатов можно выбрать гибридную версию – очень быструю и достаточно экономичную. Базовые модификации заднеприводные, также доступны полноприводные 4Matic.

Audi А6 С8 (с 2018 г.)

От $22 500

Еще одна достойная машина от "немецкой тройки", и она успешно борется за лидерство с приведенным выше конкурентом. Уровень оснащения системами безопасности достигает комплектаций моделей более высокого класса. Гамме двигателей – мощные наддувные агрегаты, 2,0- и 3,0-литровые дизели и бензиновые. Большинство экземпляров А6 данного, "действующего", поколения фактически являются мягкими гибридами, то есть имеют вспомогательный электропривод, придающий машине еще больше динамики при разгоне. При этом используется энергия, сохраненная при предыдущих торможениях (рекуперация).

BMW 5-Series G30 (2017 – 2023 гг.)

от $26900

Бизнес-седан со спортивной харизмой, хотя на самом деле спортивность больше в имидже, чем на дороге. Знаменитые баварские двигатели в большинстве модификаций поражают сочетанием динамики и экономичности, причем в гамме как атмосферные, так и наддувные моторы. Сравнивать с собратьями по “немецкой тройке” эту модель очень тяжело, потому что они стоят друг друга, но то, что будет радовать каждый день – наличие у BMW большого количества физических кнопок на торпедо – в отличие, скажем, от Audi.

Infiniti Q50 (V37) (2013 – 2023 гг.)

От $13 200

Харизматичная машина, которую сам изготовитель когда-то назвал спортивным седаном. При этом она вполне комфортна, и острый руль (три режима остроты!) и резкий 3,7-литровый двигатель здесь удивительно сочетаются с мягкими креслами, низкой посадкой и лепестками под рулем. По сути, 2,0-литровый турбомотор (211 л.с.) тоже доступен, и именно с ним Q50 продавалась в официальной дилерской сети Infiniti в Украине. Как и положено авто для серьезных мужчин, Q50 имеет задний привод, а при желании можно найти и полноприводную модификацию. Наконец, у Q50 есть гибридная версия, созданная, кажется, в первую очередь для улучшения динамики (5,5 с до первой сотни).

Cadillac CTS (2014 – 2019 гг.)

От $13 000

Стопроцентный американец с классической компоновкой, продольным расположением двигателя и задним приводом. Собственно, полноприводные модификации тоже есть, и в нашу страну они тоже попадают. Кстати, сама по себе машина в Украине встречается нечасто, поэтому она – одна из возможностей получить для своего гаража некую редкость. Доступные для “Кадиллака” двигатели – 2,0 л Turbo и 3,6 л атмосферный – современные и мощные, но оба бензиновые: дизельных версий CTS нет.

Если коротко

На наш взгляд, главный смысл покупки подержанного седана премиальной марки – в возможности приобрести хорошо сохранившийся экземпляр качественного автомобиля. Но тут же кроется и опасность: если первый владелец имеет средства на качественный сервис дорогой машины, то второй, а тем более третий такой возможности как правило не имеют и просто добивают автомобиль, выжимая из него остатки ресурса. Так вот самый большой риск – приобрести премиум-авто после такого владельца. Наверное, не стоит напоминать, что ремонтировать и обслуживать такие автомобили дорого всегда – и в молодом возрасте, и в более солидном.



