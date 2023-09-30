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"Вживаємо заходів". Україна намагається не допустити передачі іранських ракет Росії, - Юсов

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Україна стурбована можливістю передачі іранських балістичних ракет Російській Федерації. І разом із партнерами вживає заходів, щоб не допустити цього.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, на його думку, існує загроза, що після закінчення дії резолюції Радбезу ООН щодо Ірану, Тегеран та Москва можуть домовитися про постачання балістичних ракет.

"Україна та наші партнери, звичайно, відслідковуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся", - заявив він.

 

 

Зазначимо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли щодо Тегерана перестане діяти резолюція Радбезу ООН 2231, яка забороняє йому подібні угоди.

Днями президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком ООН Єнсом Столтенбергом заявив, що факти продажу іранських балістичних ракет Росії поки не зафіксовані.

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