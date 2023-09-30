"Вживаємо заходів". Україна намагається не допустити передачі іранських ракет Росії, - Юсов

Зокрема, на його думку, існує загроза, що після закінчення дії резолюції Радбезу ООН щодо Ірану, Тегеран та Москва можуть домовитися про постачання балістичних ракет.

"Україна та наші партнери, звичайно, відслідковуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся", - заявив він.