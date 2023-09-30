"Принимаем меры". Украина пытается не допустить передачу иранских ракет России, - Юсов

Украина обеспокоена возможностью передачи иранских баллистических ракет Российской Федерации. И вместе с партнерами принимает меры, чтобы не допустить этого.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
В частности, по его мнению, существует угроза, что после окончания действия резолюции Совбеза ООН по Ирана, Тегеран и Москва могут договориться о поставках баллистических ракет.
"Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся", - заявил он.
Отметим, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет. Это может произойти после 18 октября, когда в отношении Тегерана перестанет действовать резолюция Совбеза ООН 2231, которая запрещает ему подобные соглашения.
На днях президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом заявил, что факты продажи иранских баллистических ракет России пока не зафиксированы.
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