"Принимаем меры". Украина пытается не допустить передачу иранских ракет России, - Юсов

В частности, по его мнению, существует угроза, что после окончания действия резолюции Совбеза ООН по Ирана, Тегеран и Москва могут договориться о поставках баллистических ракет.

"Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся", - заявил он.