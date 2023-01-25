Вже злетіли три групи. Кім попередив українців про запуски іранських дронів

У середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Очільник області написав, що вже 3 групи "мопедів" злетіли. "Дрібні капосники у день народження президента України Володимира Зеленського не могли нічого не зробити", - додав Кім. Оновлено 22:04 Глава Дніпропетровської облради Миколи Лукашук заявив, що окупанти знову вирішили "покошмарити" своїми "мопедами". "Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Ситуація під контролем наших захисників неба", - додав Лукашук. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав не ігнорувати повітряну тривогу. "Військові повідомляють про "шахеди" в небі над Україною. Також у повітрі три російські бомбардувальники Ту-22М3", - додав мер міста.