Вже злетіли три групи. Кім попередив українців про запуски іранських дронів
У середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Очільник області написав, що вже 3 групи "мопедів" злетіли.
"Дрібні капосники у день народження президента України Володимира Зеленського не могли нічого не зробити", - додав Кім.
Оновлено 22:04
Глава Дніпропетровської облради Миколи Лукашук заявив, що окупанти знову вирішили "покошмарити" своїми "мопедами".
"Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Ситуація під контролем наших захисників неба", - додав Лукашук.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
"Військові повідомляють про "шахеди" в небі над Україною. Також у повітрі три російські бомбардувальники Ту-22М3", - додав мер міста.
РБК-Україна повідомляло, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат дав детальне пояснення, чому росіяни запускають ворожі дрони вночі.
Росіяни раніше знову запускали ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.