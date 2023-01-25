Уже взлетели три группы. Ким предупредил украинцев о запусках иранских дронов
В среду, 25 января, стало известно о возможной атаке дронов-камикадзе по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Глава области написал, что уже 3 группы "мопедов" взлетели.
"Мелкие пакостники в день рождения президента Украины Владимира Зеленского не могли ничего не сделать", - добавил Ким.
Обновлено 22:04
Глава Днепропетровского облсовета Николая Лукашук заявил, что оккупанты снова решили "покошмарить" своими "мопедами".
"Пожалуйста, будьте в безопасных местах. Ситуация под контролем наших защитников неба", - добавил Лукашук.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал не игнорировать воздушную тревогу.
"Военные сообщают о "шахедах" в небе над Украиной. Также в воздухе три российских бомбардировщика Ту-22М3", - добавил мэр города.
Обновлено 22:21
"Говорят, что ракеты тоже будут", - написал Ким.
РБК-Украина сообщало, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал детальное объяснение, почему россияне запускают вражеские дроны ночью.
Россияне ранее снова запускали ударные дроны по территории Украины. Полиция просит сообщать об их передвижении.
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