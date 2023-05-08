Вже замало вітати. Естонія закликала НАТО дати сильний сигнал Україні щодо вступу

Союзники по НАТО мають сформулювати конкретні кроки для того, щоб Україна стала членом військового альянсу і не обмежуватися повторенням постійної позиції про те, що її запрошують приєднатися до блоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Уже недостатньо просто повторювати вже наявну позицію, що Україна вітається в НАТО. Ми повинні рухатися вперед, щоб дати сильний сигнал про подальші кроки України, коли лідери держав зберуться у Вільнюсі цього літа", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков назвав головні очікування України від наступного саміту НАТО.

Крім того, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Варшава очікує від саміту НАТО гарантій безпеки для України.

Додамо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Україна хоче почути на наступному саміті НАТО, коли вона стане членом Альянсу.

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