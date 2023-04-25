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Третій день поспіль. РФ атакувала авіабомбами Кізомис Херсонської області (відео)

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Херсон, Вівторок 25 квітня 2023 15:19
Третій день поспіль. РФ атакувала авіабомбами Кізомис Херсонської області (відео) Фото: окупанти обстріляли Кізомис Херсонської області КАБами 25 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Так, у вівторок, 25 квітня, керованими авіабомбами вони вдарили по церкві та будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Зранку ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби", - розповів він.

За його словами, наслідки удару - це пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два - зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка.

"Попередньо, без постраждалих", - констатував Прокудін.

Очільник регіону додав, що через обстріл у населеному пункті зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний звʼязок.

"На місці вже працюють бригади енергетиків", - повідомив він.

Як повідомлялось, у вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.

Крім того, за минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, чотири особи отримали поранення.

Нагадаємо, у неділю, 23 квітня, російські окупанти вкрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Були атаковані десятки будинків, автомобіль правоохоронців і школа, є поранені.

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Херсонська область
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