Вже втретє за день. В усіх областях Україні знову оголосили повітряну тривогу

На Сході тривоги почалися о 14:51, а після 15:03 почали поширюватись по всій Україні.

Зазначимо, що за даними моніторингових каналів росіяни могли підняти у повітря винищувач МіГ-31. Саме з цим може бути пов'язана повітряна тривога.

Нагадаємо, що під час першої повітряної тривоги, що тривала понад 1,5 години окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу постраждав інтернат та житловий будинок.

Також зазначим, що вчора по Україні також оголошували велику кількість повітряних тривог, що тривали недовго.

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