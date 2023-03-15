UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже втретє за день. В усіх областях Україні знову оголосили повітряну тривогу

Фото: в усіх областях Україні знову оголосили повітряну тривогу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україну вже втретє за 15 березня охопила масштабна повітряна тривога. Небезпеку могли оголосити через зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

На Сході тривоги почалися о 14:51, а після 15:03 почали поширюватись по всій Україні.

Зазначимо, що за даними моніторингових каналів росіяни могли підняти у повітря винищувач МіГ-31. Саме з цим може бути пов'язана повітряна тривога.

Нагадаємо, що під час першої повітряної тривоги, що тривала понад 1,5 години окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу постраждав інтернат та житловий будинок.

Також зазначим, що вчора по Україні також оголошували велику кількість повітряних тривог, що тривали недовго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревога