У Повітряних силах назвали причини сьогоднішніх численних повітряних тривог

Сьогоднішні масштабні повітряні тривоги в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії та польотами винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.

Зазначимо, що близько 10:00 сигнал тривоги лунав на півдні, півночі та сході України, що було пов’язано з активністю тактичної авіації РФ. Так, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одеської області. Російські ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.

Також повідомляється, що з 10:27 на сході існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування РФ.

О 15:26 повітряну тривогу по всій Україні оголосили через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Масштабні тривоги о 13:00, 14:30 та 16:30 лунали через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" з авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області. Ці повітряні тривоги не були тривалими, адже є висока ймовірність того, що це були тренувальні польоти.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні чотири рази оголошували повітряну тривогу, яка поширювалася на всю державу.

Також нагадаємо, що сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Уламки ракет пошкодили дитячий садок та будинки.

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