Уже третий раз за день. Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу (отбой)

В 15:52 по Украине пошли отбои воздушных тревог.

На Востоке тревоги начались в 14:51, а после 15:03 начали распространяться по всей Украине.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов, россияне могли поднять в воздух истребитель МиГ-31. Именно с этим может быть связана воздушная тревога.

Напомним, что во время первой воздушной тревоги, которая продолжалась более 1,5 часа, оккупанты обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадал интернат и жилой дом.

Также отметим, что вчера по Украине также объявляли большое количество воздушных тревог, которые длились недолго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.