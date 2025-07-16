Вже відсьогодні і до осені на одній з ключових вулиць Києва частково обмежать рух

Читайте також про те, що з 14 липня до 22 серпня у Києві не працюватиме фунікулер, його закриють на плановий ремонт.

Раніше ми писали про те, що в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

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