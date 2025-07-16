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Уже с сегодняшнего дня и до осени на одной из ключевых улиц Киева частично ограничат движение

Ограничения движения будут действовать на Оноре де Бальзака (фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве на улице Оноре де Бальзака частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Они продлятся с 16 июля по 10 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Частичное ограничение движения по Оноре де Бальзака

Отмечается, что дорожники КП ДЭУ Деснянского района начинают текущий ремонт на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер.

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные изменения при планировании поездок и приносят извинения за возможные неудобства.

Также обнародована схема организации движения на период выполнения работ.

Схема организации движения на период ограничений ("Киевавтодор")

Ограничения движения на других улицах

Отметим, что сейчас в Киеве проводят ряд ремонтных работ и на других участках. А именно:

  • с 15 июля по 15 августа частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры;
  • с 3 июля и ориентировочно до августа 2026 года частично ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении просп. Николая Бажана с Днепровской набережной;
  • с 10 июля и ориентировочно до июня 2026 года перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской: движение транспорта частично ограничат.

Читайте также о том, что с 14 июля по 22 августа в Киеве не будет работать фуникулер, его закроют на плановый ремонт.

Ранее мы писали о том, что в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

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