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"Вже видно дно". В НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів

Фото: голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У західних країн закінчуються запаси боєприпасів, які можна було б надати Україні. Тому необхідно пришвидшити нарощування виробництва.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, запаси боєприпасів у країн НАТО "досягли дна", і виробництво необхідно збільшити, щоб допомогти українським бійцям на фронті.

"Тепер видно дно. Нам потрібно, щоб промисловість нарощувала виробництво набагато швидшими темпами", - сказав Бауер.

Він зазначив, що союзники збільшили військові бюджети, але не виробничі потужності, що спричинило зростання цін.

Закупівлі снарядів для України

Раніше джерело Reuters повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами та Данією про спільні закупівлі боєприпасів.

"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць про тип боєприпасів.

Нещодавно стало відомо, що Естонія також приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

 

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