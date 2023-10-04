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"Уже видно дно". В НАТО призвали союзников увеличить производство боеприпасов

Фото: глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В западных странах заканчиваются запасы боеприпасов, которые можно передать Украине. Поэтому необходимо ускорить наращивание производства.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, запасы боеприпасов у стран НАТО "достигли дна", и производство необходимо увеличить, чтобы помочь украинским бойцам на фронте.

"Теперь видно дно. Нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство гораздо более быстрыми темпами", - сказал Бауэр.

Он отметил, что союзники увеличили военные бюджеты, но не производственные мощности, что повлекло за собой рост цен.

Закупки снарядов для Украины

Ранее источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.

"Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.

Недавно стало известно, что Эстония тоже присоединится к рамочному контракту Германии по поставке боеприпасов Украине.

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

 

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