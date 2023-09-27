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Естонія приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо боєприпасів для України

Естонія, Середа 27 вересня 2023 11:56
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Естонія приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо боєприпасів для України Фото: Естонія приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо боєприпасів для України (flickr.by)
Автор: Тетяна Степанова

Естонія приєднається до рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Німеччини.

"Боєприпаси залишаються в центрі уваги для забезпечення стійкості України. Естонія вирішила взяти участь у німецькому рамковому контракті щодо боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше обидві країни вже об'єднували зусилля для підтримки України. Зокрема, Німеччина підтримала Естонію у постачанні польових гаубиць з боєприпасами, двох мобільних польових госпіталів та різних транспортних засобів.

Закупівлі снарядів для України

Раніше джерело Reuters повідомило, що Німеччина веде переговори з Нідерландами та Данією про спільні закупівлі боєприпасів.

"Німеччина готова відкрити свої рамкові контракти на закупівлю боєприпасів для наших партнерів, як пообіцяв раніше цього року міністр оборони Борис Пісторіус", - сказало джерело, не уточнивши подробиць про тип боєприпасів.

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

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