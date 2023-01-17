Вже вдруге за добу. В Херсоні знову лунають вибухи

У вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це вже друге повідомлення про вибухи сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Оновлено. За даними першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, окупанти продовжують масований обстріл Херсона.
"Будь ласка, постарайтеся якнайменше часу перебувати на відкритому просторі", - написав він в Telegram.
Як повідомлялось, у вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів.
Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 16 січня, обстріляли територію Херсонської області 102 рази.
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