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Вже вдруге за добу. В Херсоні знову лунають вибухи

Фото: в Херсоні знову лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це вже друге повідомлення про вибухи сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. За даними першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, окупанти продовжують масований обстріл Херсона.

"Будь ласка, постарайтеся якнайменше часу перебувати на відкритому просторі", - написав він в Telegram.

Як повідомлялось, у вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 16 січня, обстріляли територію Херсонської області 102 рази.

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Херсонвибухи