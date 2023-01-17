Уже второй раз за сутки. В Херсоне снова раздаются взрывы

Во вторник, 17 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это уже второе сообщение о взрывах за сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Обновлено. По данным первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупанты продолжают массированный обстрел Херсона.
"Пожалуйста, постарайтесь поменьше времени находиться на открытом пространстве", - написал он в Telegram.
Как сообщалось, во вторник ночью, 17 января, в Херсоне раздалось несколько взрывов.
Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.
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