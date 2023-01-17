ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Абсолютний антирекорд. Росіяни обстріляли Херсонську область більше сотні разів

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 17 січня 2023 08:18
Абсолютний антирекорд. Росіяни обстріляли Херсонську область більше сотні разів Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Херсонську область більше сотні разів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти за минулу добу, 16 січня, обстріляли територію Херсонської області 102 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського.

"102 зафіксовані обстріли по території деокупованої частини Херсонської області минулої доби. Сьогодні це абсолютний антирекорд", - написав він.

Незважаючи на це, Херсонська область відновлюється, і, за словами Соболевського, цей процес не зупинити будь-яким терором.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні.

До того ж, херсонським комунальникам та працівникам райрад видають бронежилети через небезпеку обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ