Абсолютний антирекорд. Росіяни обстріляли Херсонську область більше сотні разів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського .

"102 зафіксовані обстріли по території деокупованої частини Херсонської області минулої доби. Сьогодні це абсолютний антирекорд", - написав він.

Незважаючи на це, Херсонська область відновлюється, і, за словами Соболевського, цей процес не зупинити будь-яким терором.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні.

До того ж, херсонським комунальникам та працівникам райрад видають бронежилети через небезпеку обстрілів.

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