У Херсоні пролунали вибухи

У вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соцмережі .

Окупанти, ймовірно, б'ють із важкої артилерії та РСЗВ.

Також повідомляється про вибухи у Каховському районі. Мешканців просять якомога далі триматися від вікон.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.

Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули у понеділок вдень.

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