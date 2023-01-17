У Херсоні пролунали вибухи
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
У вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соцмережі.
Окупанти, ймовірно, б'ють із важкої артилерії та РСЗВ.
Також повідомляється про вибухи у Каховському районі. Мешканців просять якомога далі триматися від вікон.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.
Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули у понеділок вдень.
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