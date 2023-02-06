Вже цього року. Українська греко-католицька церква переходить на новий календар

За рішенням Архиєрейського Синоду української греко-католицької церкви, з 1 вересня 2023 року УГПЦ в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу УГКЦ Блаженніший Святослав у прямому ефірі "Живого телебачення".
Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації було прийнято низку нововведень.
Згідно з 5-ю постановою 93-ї сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, яка відбулася 1-2 лютого 2023 у Львові-Брюховича було затверджено перехід на новий календар. Зокрема:
Перехід на новий календар для вірян цієї церкви означатиме, що цього року Різдво вони святкуватимуть 25 грудня.
Нагадаємо, наприкінці минулого року ми повідомляли, що ПЦУ та греко-католики почали діалог про реформу церковного календаря.
Також раніше ми писали, що за останній рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.
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