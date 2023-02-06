Уже в этом году. Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь

По решению Архиерейского Синода украинской греко-католической церкви, с 1 сентября 2023 УГПЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу УГКЦ Блаженнейший Святослав в прямом эфире " Живого телевидения ".
Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также в связи с душепастырскими рациями был принят ряд нововведений.
Согласно 5-му постановлению 93-й сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине, которое состоялось 1-2 февраля 2023 года во Львове-Брюховиче был утвержден переход на новый календарь. В частности:
Переход на новый календарь для верующих этой церкви означает, что в этом году Рождество они будут праздновать 25 декабря.
Напомним, в конце прошлого года мы сообщали, что ПЦУ и греко-католики начали диалог о реформе церковного календаря.
Также ранее мы писали, что за последний год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
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