ПЦУ та греко-католики почали діалог про реформу церковного календаря

Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УГКЦ.

"24 грудня Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм у його резиденції на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами.

Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання.

Спільну групу започаткують з нагоди відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі, зокрема, було визначено календарні принципи церковного життя.

Як відомо, основні християнські церкви в Україні сьогодні живуть за двома календарями: Григоріанським (Римо-католицька церква) і Юліанським (Греко-католицька і Православна церкви).

Також є ще третій - Новоюліанський, який мало чим відрізняється від Григоріанського. До 28 лютого 2800 року всі свята за обидвома календарями будуть збігатися, а далі можлива похибка, бо Новоюліанський трохи інакше обчислює один день високосного року.

На сьогодні в ПЦУ постало питання про перехід на Новоюліанський календар і, зокрема, було запропоновано святкувати Різдво за цим календарем (25 грудня).