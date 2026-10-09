Вже не цілодобово: українців попередили про графіки відключень світла 10 жовтня

Графіки погодинних відключень у суботу, 10 жовтня, діятимуть у частині областей України. Крім того, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра у частині областей вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження:
В "Укренерго" пояснили, що обмеження запроваджують через наслідки російських комбінованих обстрілів енергооб’єктів.
"Внаслідок російських обстрілів - ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.
Крім того, сьогодні російські окупанти вдарили по двох енергетичних об’єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання, виникла пожежа.