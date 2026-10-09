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Уже не круглосуточно: украинцев предупредили о графиках отключений света 10 октября

18:18 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: 10 октября в Украине будут действовать графики отключения света (Getty Images)

Графики почасовых отключений в субботу, 10 октября, будут действовать в части областей Украины. Кроме того, будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра в части областей вынужденно будут применяться следующие ограничения:

  • 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских комбинированных обстрелов энергообъектов.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, всех украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, сегодня в Украине ужесточили графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.

Кроме того, сегодня российские оккупанты ударили по двум энергетическим объектам ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено оборудование, возник пожар.

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