Росія вдарила по двох енергооб’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські окупанти у п'ятницю, 9 жовтня, вдарили по двох енергетичних об’єктах ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Попри постійні атаки робимо все можливе, щоб у кожній домівці було електропостачання", - наголосили у компанії.

В ДТЕК повідомили, що внаслідок обстрілів було пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа. Зазначається, що працівники не постраждали.

"Учора ввечері один з об’єктів ДТЕК Дніпровські електромережі атакували "Шахеди". Сьогодні вранці інший об’єкт зазнав удару реактивного дрона", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 8 жовтня росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту. Після цього у столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням.

Зазначимо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.