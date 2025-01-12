Вже третій. ЗСУ нанесли новий удар по командному пункту РФ у Донецькій області

Українські військові нанесли новий удар по командному пункту РФ у Донецькій області. Він розташовувався у Новогродівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні (12 січня, - ред) Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Ця операція, за даними Генштабу, є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.
"Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - констатують військові.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.