Вже третій. ЗСУ нанесли новий удар по командному пункту РФ у Донецькій області

"Сьогодні (12 січня, - ред) Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ця операція, за даними Генштабу, є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

"Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - констатують військові.

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