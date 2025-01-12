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Вже третій. ЗСУ нанесли новий удар по командному пункту РФ у Донецькій області

Фото: удар по командному пункту РФ у Новогродівці завдали ЗСУ 12 січня
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові нанесли новий удар по командному пункту РФ у Донецькій області. Він розташовувався у Новогродівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні (12 січня, - ред) Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ця операція, за даними Генштабу, є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

"Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури  противника", - констатують військові.

Новина доповнюється...

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Війна в УкраїніРосійська ФедераціяГенштаб ВСУДонецька область