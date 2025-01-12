Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области

"Сегодня (12 января, - ред) Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Эта операция, по данным Генштаба, является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.

"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - констатируют военные.

Где расположена Новогродовка

Новогродовка - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Новогродовской городской общины. До 2020 года был городом областного подчинения.

Экономически и исторически тесно связан с городом Селидово из-за интеграции окружающих города группы шахт. С сентября 2024 года был захвачен армией РФ.

Где расположена Новогродовка (deepstatemap.live)