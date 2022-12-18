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Вже на третину дешевше. ЄС знову збирається, щоб обговорити ціну на газ

Фото: ЄС знову збирається, щоб обговорити ціну на газ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 19 грудня, країни-члени Європейського союзу зберуться, щоб в черговий раз обговорити максимальну ціну на газ. Вона може бути майже на третину нижчу за початкову пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На останньому засіданні уряд Чехії, який наразі головує в ЄС, запропонував знизити ліміт до 188 євро за мегават-годину порівняно з 275 євро, запропонованими Європейською комісією минулого місяця.

Нагадаємо, 7 вересня 2022 року, експерти з країн Євросоюзу вперше провели технічну нараду щодо запровадження ліміту цін на російський газ.

Раніше ми писали, що міністри енергетики країн ЄС не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ. Проте Євросоюз продовжить консультації з цього питання.

РБК-Україна також повідомляло, що поставки російського газу в європейські країни з початку 2022 року впали майже на 50%. "Газпром" стверджує, що країни скоротили їх самі.

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