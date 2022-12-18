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Уже на треть дешевле. ЕС снова собирается, чтобы обсудить цену на газ

Фото: ЕС снова собирается, чтобы обсудить цену на газ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 19 декабря, страны-члены Европейского союза соберутся, чтобы в очередной раз обсудить максимальную цену на газ. Она может быть почти на треть ниже первоначального предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На последнем заседании правительство Чехии, которое сейчас председательствует в ЕС, предложило снизить лимит до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце.

Напомним, 7 сентября 2022 года эксперты из стран Евросоюза впервые провели техническое совещание по введению лимита цен на российский газ.

Ранее мы писали, что министры энергетики стран ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно лимита цен на российский газ. Однако Евросоюз продолжит консультации по этому вопросу.

РБК-Украина также сообщало, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.

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ЕвросоюзЦена на газРоссийская Федерация