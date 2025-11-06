Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії

Російський диктатор Володимир Путін "працевлаштував" щонайменше 24 своїх родичі на державні посади, пов'язані з великими грошима. Серед них його внучаті племінники - це вже третє покоління Путіних при владі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агентство".
Видання зазначає, що 24 родичі Путіна при владі - це рекордний показник для російських правителів за останні 100 років. В Радянському Союзі також було поширено аналогічне "кумівство", але не в таких масштабах.
Зокрема заробіток на державі отримали сім'ї усіх чотирьох відомих коханок Путіна - офіційної дружини Людмили Путіної-Очеретної, неофіційної дружини Аліни Кабаєвої, а також Світлани Кривоногих та Аліси Харчової. Та й самі коханки також при грошах та посадах. Людміла Путіна-Очеретна взагалі ніде не працює, але щороку отримує сотні мільйонів рублів.
Також доступ до державних грошей отримали обидві офіційні доньки Путіна - Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Їхні чоловіки, як чинні, так і колишні, не залишилися ображеними - їм видали як державні посади, так і можливість красти гроші з бюджету РФ.
Там же - двоюрідні брати по лінії батька Євген Путін (нині покійний) та Ігор Путін, двоюрідна сестра по матері Любов Шеломова та двоюрідна сестра по батьку Любов Круглова.
Більшість посад, які отримують родичі Путіна, пов'язані з доволі великими державними бюджетами. Так, Ганна Цивільова, Сергій Цивільов та Михайло Путін, родичі померлого Євгена Путіна, займають посади в уряді та "Газпромі".
Серед інших, внуки померлого Євгена Путіна також отримали посади, пов'язані з державними грошима. Денис Путін, Дмитро Логинов та Олена Жидкова займають великі посади в державних структурах та мають доступ до величезних грошей. Таким чином, це вже третє покоління Путіних у владі.
Інші Путіни не відстають. Зокрема Михайло Шеломов, родич за лінією матері - один з "гаманців" російського диктатора, як і Роман Путін, ексспівробітник ФСБ. Родичі з боку батька Путіна контролюють компанію "Русгидро". Інші сидять в РЖД, підсанкційному "Промсвязьбанку", "Газпромі", "Сибурі" та інших надзвичайно прибуткових для них державних структурах.
Зазначимо, що в Росії також існує фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює дочка російського диктатора Катерина Тихонова. Цей фонд причетний до війни в Україні, оскільки є найбільшим виробником дронів РФ, та причетний до мілітаризації дітей в Росії.
Тим часом інша позашлюбна донька Путіна - Єлизавета Кривоногих, яка у соцмережах використовує псевдонім Луїза Розова - як виявилося, перебуває у Франції. Вона скаржиться, що через війну не може потрапити до Росії. При цьому не засуджує війну та не підтримує Україну (що логічно).