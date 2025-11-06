Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії

Видання зазначає, що 24 родичі Путіна при владі - це рекордний показник для російських правителів за останні 100 років. В Радянському Союзі також було поширено аналогічне "кумівство", але не в таких масштабах.

Зокрема заробіток на державі отримали сім'ї усіх чотирьох відомих коханок Путіна - офіційної дружини Людмили Путіної-Очеретної, неофіційної дружини Аліни Кабаєвої, а також Світлани Кривоногих та Аліси Харчової. Та й самі коханки також при грошах та посадах. Людміла Путіна-Очеретна взагалі ніде не працює, але щороку отримує сотні мільйонів рублів.

Також доступ до державних грошей отримали обидві офіційні доньки Путіна - Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Їхні чоловіки, як чинні, так і колишні, не залишилися ображеними - їм видали як державні посади, так і можливість красти гроші з бюджету РФ.

Там же - двоюрідні брати по лінії батька Євген Путін (нині покійний) та Ігор Путін, двоюрідна сестра по матері Любов Шеломова та двоюрідна сестра по батьку Любов Круглова.

Інфографіка: "Агентство"

Де можна знайти Путіна?

Більшість посад, які отримують родичі Путіна, пов'язані з доволі великими державними бюджетами. Так, Ганна Цивільова, Сергій Цивільов та Михайло Путін, родичі померлого Євгена Путіна, займають посади в уряді та "Газпромі".

Серед інших, внуки померлого Євгена Путіна також отримали посади, пов'язані з державними грошима. Денис Путін, Дмитро Логинов та Олена Жидкова займають великі посади в державних структурах та мають доступ до величезних грошей. Таким чином, це вже третє покоління Путіних у владі.

Інфографіка: "Агентство"

Інші Путіни не відстають. Зокрема Михайло Шеломов, родич за лінією матері - один з "гаманців" російського диктатора, як і Роман Путін, ексспівробітник ФСБ. Родичі з боку батька Путіна контролюють компанію "Русгидро". Інші сидять в РЖД, підсанкційному "Промсвязьбанку", "Газпромі", "Сибурі" та інших надзвичайно прибуткових для них державних структурах.