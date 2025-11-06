Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России

Издание отмечает, что 24 родственника Путина у власти - это рекордный показатель для российских правителей за последние 100 лет. В Советском Союзе также было распространено аналогичное "кумовство", но не в таких масштабах.

В частности заработок на государстве получили семьи всех четырех известных любовниц Путина - официальной жены Людмилы Путиной-Очеретной, неофициальной жены Алины Кабаевой, а также Светланы Кривоногих и Алисы Пищевой. Да и сами любовницы также при деньгах и должностях. Людмила Путина-Очеретная вообще нигде не работает, но ежегодно получает сотни миллионов рублей.

Также доступ к государственным деньгам получили обе официальные дочери Путина - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Их мужья, как действующие, так и бывшие, не остались в обиде - им выдали как государственные должности, так и возможность воровать деньги из бюджета РФ.

Там же - двоюродные братья по линии отца Евгений Путин (ныне покойный) и Игорь Путин, двоюродная сестра по матери Любовь Шеломова и двоюродная сестра по отцу Любовь Круглова.

Где можно найти Путина?

Большинство должностей, которые получают родственники Путина, связаны с довольно большими государственными бюджетами. Так, Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин, родственники умершего Евгения Путина, занимают должности в правительстве и "Газпроме".

Среди прочих, внуки умершего Евгения Путина также получили должности, связанные с государственными деньгами. Денис Путин, Дмитрий Логинов и Елена Жидкова занимают большие должности в государственных структурах и имеют доступ к огромным деньгам. Таким образом, это уже третье поколение Путиных во власти.

Другие Путины не отстают. В частности Михаил Шеломов, родственник по линии матери - один из "кошельков" российского диктатора, как и Роман Путин, экс-сотрудник ФСБ. Родственники со стороны отца Путина контролируют компанию "Русгидро". Другие сидят в РЖД, подсанкционном "Промсвязьбанке", "Газпроме", "Сибуре" и других чрезвычайно прибыльных для них государственных структурах.