ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

До 2030 року РФ планує мільйон операторів дронів: розвідка попереджає про мілітаризацію дітей

Росія, Вівторок 04 листопада 2025 17:34
UA EN RU
До 2030 року РФ планує мільйон операторів дронів: розвідка попереджає про мілітаризацію дітей Ілюстративне фото: до 2030 року РФ планує мільйон операторів дронів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Росії продовжується масштабна мілітаризація освіти. Учнів 8-9 класів навчають керувати безпілотниками, які, за офіційною версією, мають допомогти сформувати "розуміння сучасного бойового досвіду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Як повідомили у розвідці, запущена у 2023 році програма фактично готує російських дітей до участі у війнах, де дрони застосовують для розвідки та ударів.

За інформацією розвідки, лише у 2024 році Росія закупила 18 тисяч дронів для 500 шкіл, витративши на це 8,38 млрд рублів. До 2030 року Кремль планує забезпечити безпілотниками майже п’ять тисяч шкіл і сотні коледжів, а також підготувати мільйон "фахівців" із безпілотних систем.

На базі коледжів створюють спеціалізовані центри з класами, полігонами та зонами 3D-друку, де, серед іншого, навчають і "бойових аспектів".

У вересні 2024 року було видано і перший офіційний посібник з вивчення безпілотних авіаційних систем, підготовлений за участі групи "Геоскан", пов’язаної з фондом дочки Путіна Катерини Тихонової.

"Ця ініціатива відображає системний курс кремля на мілітаризацію освіти в умовах агресії проти України. Замість мирних навичок, російські діти опановують технології вбивств, що порушує конвенції про права дитини та формує покоління, готове до ескалації конфліктів", - резюмували у розвідці.

Раніше ми писали про те, що окупаційна влада РФ продовжує системну мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, із відкритих джерел стало відомо про таку практику на території Запорізької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення
Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце