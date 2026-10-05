Вже не тільки Україна. Трамп вигадав нову причину росту цін на пальне

Раніше президент США Дональд Трамп звинувачував Україну у зростанні глобальних цін на бензин. Тепер він додав до "списку винних" ще Демократичну партію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника США, передає Rapid Response 47 в Х.

Трамп звинувачує Україну і демократів

Трамп заявив, що ціни на бензин зростають не через Ормузьку протоку.

"Адже зараз майже щодня видобувають і постачають рекордні обсяги нафти", - каже президент.

Він вважає, що ціни піднялися через ситуацію з нафтопереробними заводами.

"Російські заводи підриває Україна, а наші - закривають "демократи" (яких я називаю "думократами") у "синіх" штатах, як-от Каліфорнія", - повідомив Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп знову стверджує, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України в російські НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.