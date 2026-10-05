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Вже не тільки Україна. Трамп вигадав нову причину росту цін на пальне

20:38 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Вже не тільки Україна. Трамп вигадав нову причину росту цін на пальне Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Раніше президент США Дональд Трамп звинувачував Україну у зростанні глобальних цін на бензин. Тепер він додав до "списку винних" ще Демократичну партію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника США, передає Rapid Response 47 в Х.

Трамп звинувачує Україну і демократів

Трамп заявив, що ціни на бензин зростають не через Ормузьку протоку.

"Адже зараз майже щодня видобувають і постачають рекордні обсяги нафти", - каже президент.

Він вважає, що ціни піднялися через ситуацію з нафтопереробними заводами.

"Російські заводи підриває Україна, а наші - закривають "демократи" (яких я називаю "думократами") у "синіх" штатах, як-от Каліфорнія", - повідомив Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп знову стверджує, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України в російські НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.

Крім того, за останні кілька тижнів Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити завдавати ударів по російській інфраструктурі, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного палива.

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Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп
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