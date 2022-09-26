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Вже не "спецоперація". У Путіна підготували методичку про війну та мобілізацію

Фото: У Путіна підготували методичку про війну та мобілізацію (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Державні та провладні ЗМІ в Росії отримали методичку про те, як потрібно висвітлювати часткову мобілізацію. Її підготували в адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

"У документі йдеться про те, що Росія перемагала у війнах "тільки всім світом" - і лише коли її мешканці вважали, що йде "війна народна", - йдеться у матеріалі.

Тому росіянам планують донести головну тезу, що "народ Росії має згуртуватися перед загрозою НАТО". Оскільки за твердженням Кремля, альянс має намір "розчленувати та пограбувати" Росію.

"Не можна більше залишатися осторонь і звалювати весь тягар відповідальності на контрактників і народні міліції Донбасу, лінія фронту становить понад 1000 кілометрів, російських солдатів і російських людей вбивають з натовської зброї натовські найманці та терористи київського режиму", - саме такими тезами планують переконувати росіян у необхідності проведення мобілізації.

Також у методичках існує інформація, що "Росія воює не з Україною, а з НАТО". Тому доносячи до звичайних росіян такі тези, планується погасити рівень невдоволення мобілізацією.

Нагадаємо, що мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки.

Також, у республіці Дагестан Російської Федерації продовжуються протести проти мобілізації.

Нагадаємо, що після оголошенням російським диктатором Володимиром Путіним у РФ мобілізації, там спалахнули протести по різних регіонах.

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