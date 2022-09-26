RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже не "спецоперация". У Путина подготовили методику о войне и мобилизации

Фото: У Путина подготовили методику о войне и мобилизации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственные и провластные СМИ в России получили методичку о том, как нужно освещать частичную мобилизацию. Ее подготовили в администрации президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

"В документе говорится, что Россия побеждала в войнах "только всем миром" - и только когда ее жители считали, что идет "война народная", - говорится в материале.

Поэтому россиянам планируют донести главный тезис, что "народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО". Поскольку, по утверждению Кремля, альянс намерен "расчленить и ограбить" Россию.

"Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать все бремя ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса, линия фронта составляет более 1000 километров, русских солдат и русских людей убивают из натовского оружия натовские наемники и террористы киевского режима", - именно такими тезисами планируют убеждать. необходимости проведения мобилизации

Также в методиках существует информация, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. Поэтому, донося до обычных россиян такие тезисы, планируется погасить уровень недовольства мобилизацией.

Напомним, что мобилизованные россияне уже начали отправлять на фронт без подготовки.

Также, в республике Дагестан русской Федерации продолжаются протесты против мобилизации.

Напомним, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в РФ мобилизации, там вспыхнули протесты по разным регионам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине