Вже не "спецоперація". У Путіна підготували методичку про війну та мобілізацію

Державні та провладні ЗМІ в Росії отримали методичку про те, як потрібно висвітлювати часткову мобілізацію. Її підготували в адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Медуза ".

"У документі йдеться про те, що Росія перемагала у війнах "тільки всім світом" - і лише коли її мешканці вважали, що йде "війна народна", - йдеться у матеріалі.

Тому росіянам планують донести головну тезу, що "народ Росії має згуртуватися перед загрозою НАТО". Оскільки за твердженням Кремля, альянс має намір "розчленувати та пограбувати" Росію.

"Не можна більше залишатися осторонь і звалювати весь тягар відповідальності на контрактників і народні міліції Донбасу, лінія фронту становить понад 1000 кілометрів, російських солдатів і російських людей вбивають з натовської зброї натовські найманці та терористи київського режиму", - саме такими тезами планують переконувати росіян у необхідності проведення мобілізації.

Також у методичках існує інформація, що "Росія воює не з Україною, а з НАТО". Тому доносячи до звичайних росіян такі тези, планується погасити рівень невдоволення мобілізацією.