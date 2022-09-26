Уже не "спецоперация". У Путина подготовили методику о войне и мобилизации

Государственные и провластные СМИ в России получили методичку о том, как нужно освещать частичную мобилизацию. Ее подготовили в администрации президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медуза ".

"В документе говорится, что Россия побеждала в войнах "только всем миром" - и только когда ее жители считали, что идет "война народная", - говорится в материале.

Поэтому россиянам планируют донести главный тезис, что "народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО". Поскольку, по утверждению Кремля, альянс намерен "расчленить и ограбить" Россию.

"Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать все бремя ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса, линия фронта составляет более 1000 километров, русских солдат и русских людей убивают из натовского оружия натовские наемники и террористы киевского режима", - именно такими тезисами планируют убеждать. необходимости проведения мобилизации

Также в методиках существует информация, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. Поэтому, донося до обычных россиян такие тезисы, планируется погасить уровень недовольства мобилизацией.