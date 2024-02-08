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Вже сьомий мільярдер відмовився від громадянства РФ після початку повномасштабної війни

Фото: російський мільярдер Василь Анісімов (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Бізнесмен Василь Анісімов, який перебуває під санкціями, відмовився від російського громадянства. Він став сьомим мільярдером, який зробив це після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Згідно з документами, які Анісімов надав редакції Forbes, він вийшов із російського громадянства у вересні 2022 року.

У бізнесмена, який проживає у Швейцарії, залишається громадянство Домініки та Хорватії. Перше він отримав ще в середині 1990-х, коштувало воно близько 60 тисяч доларів. 

Хорватський паспорт мільярдер отримав у 2003 році. Для цього він інвестував у нерухомість країни близько 11 мільйонів доларів. На ці гроші, зокрема, збудували спортивну базу на острові Корчула, де до війни в Україні тренувалися російські художні гімнастки.

При цьому Анісімов продовжує відвідувати Росію, в'їжджаючи за бізнес-візою - запрошення йому оформляє компанія "Велике Домодєдово".

Бізнесмен стверджує, що не володіє жодними активами в Росії. Щодо його колишньої компанії Coalco та "Велике Домодєдово", то, за його словами, він передав її  під управління менеджерів.

Що відомо про Василя Анісімова

Василь Анісімов - засновник компаній "Трастконсалт" та девелоперської компанії Coalco International. Forbes оцінює його статки в один мільярд 600 мільйонів доларів.

За даними видання, це гроші, здебільшого отримані від продажу частки в Михайлівському ГЗК Алішеру Усманову та інших активів. Анісімов володіє бізнесом у Казахстані та Африці, а 2022 року зайнявся нерухомістю в ОАЕ.

Крім того, Анісімов з 2010 року очолював російську Федерацію дзюдо. У 2022 році він "за сімейними обставинами" пішов з посади.

Мільярдери відмовляються від громадянства РФ

Раніше від російського громадянства відмовилася ще шість бізнесменів, зокрема:

  • засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (2,4 млрд доларів статків);
  •  засновник інвестиційної компанії "Тройка Диалог" Рубен Варданян (1,3 млрд доларів);
  •  засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер (7,3 млрд доларів);
  • засновник Revolut Микола Сторонський (7,1 млрд доларів);
  •  засновник енергетичної компанії "Ареті" Ігор Макаров (2,2 млрд доларів);
  • засновник Tinkoff Group Олег Тіньков (0,86 млрд доларів - таку оцінку зробили після продажу "Тінькофф Банку").

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