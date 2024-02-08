Уже седьмой миллиардер отказался от гражданства РФ после начала полномасштабной войны

Согласно документам, которые Анисимов предоставил редакции Forbes, он вышел из российского гражданства в сентябре 2022 года.

У бизнесмена, проживающего в Швейцарии, остается гражданство Доминики и Хорватии. Первое он получил еще в середине 1990-х, стоило оно около 60 тысяч долларов.

Хорватский паспорт миллиардер получил в 2003 году. С этой целью он инвестировал в недвижимость страны около 11 миллионов долларов. На эти деньги построили спортивную базу на острове Корчула, где до войны в Украине тренировались российские художественные гимнастки.

При этом Анисимов продолжает посещать Россию, въезжая за бизнес-визой - приглашение ему оформляет компания "Большое Домодедово".

Бизнесмен утверждает, что не владеет никакими активами в России. Что касается его бывшей компании Coalco и "Большое Домодедово", то, по его словам, он передал ее под управление менеджеров.

Что известно о Василии Анисимове

Василий Анисимов – основатель компаний "Трастконсалт" и девелоперской компании Coalco International. Forbes оценивает его состояние в один миллиард 600 миллионов долларов.

По данным издания, это деньги, в основном полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Алишеру Усманову и других активов. Анисимов владеет бизнесом в Казахстане и Африке, а в 2022 году занялся недвижимостью в ОАЭ.

Кроме того, Анисимов с 2010 года возглавлял российскую Федерацию дзюдо. В 2022 году он "по семейным обстоятельствам" ушел с поста.

Миллиардеры отказываются от гражданства РФ

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