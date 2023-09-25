Вже у розкладі. З'явилася дата запуску нового поїзда з України до Польщі

Згідно з розкладом на сайті польської залізниці, із Рави-Руської поїзд відправлятиметься з 11:00 і прибуватиме до Варшави (станція Варшава Всходня) о 17:29. Тривалість дороги – 7,5 годин. Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Люблін.

Із польської столиці поїзд відправлятиметься о 21:45. До прикордонної станції на Львівщині прибуватиме через 6,5 годин – о 5:15.

Потяги курсуватимуть щоденно. Передбачається, що за один рейс перевозитимуть до 240 пасажирів.

Перевізником на маршруті буде приватна кампанія SKPL. На початку літа цей перевізник отримав дозвіл польської сторони на виконання рейсів на маршруті Варшава Всходня – Гребенне на кордоні з Україно і далі до станції Рава-Руська у Львівській області.

Фото: Рейси від станції Рава-Руська до Варшави у розкладі польської залізниці (скриншот РБК-Україна/portalpasazera.pl)

Поїзд курсуватиме по новій колії європейського стандарту на ділянці 8,4 км, яку проклали від польського кордону. Також відреставрований вокзал на станції "Рава-Руська".

Водночас, МВС Польщі ще має погодити запуск потяга "Варшава-Рава-Руська", повідомляє польське видання RMF. Залишається невирішеним питання прикордонного контролю на цій лінії.