"Вже прибув у США". У ДПСУ пояснили, як батько вбитої українки Заруцької виїхав з країни

Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України, щоб мати можливість попрощатись із донькою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.
Нещодавно у низці закордонних та українських ЗМІ з'явилась інформація про те, буцімто батька вбитої у США Ірини Заруцької Станіслава "не випустили з України на похорон доньки через призовний вік" (заборону чоловікам призовного віку залишати країну під час дії воєнного стану).
Демченко визнав, що у ДПСУ "бачили повідомлення, які ширилися, про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон. Що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою".
"Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах (у тому числі - з посиланням на закордонні медіа) - вони не відповідають дійсності. Вони - абсурдні", - наголосив представник ДПСУ.
Він додав, що "батько цієї дівчини... не отримував відмову в пунктах пропуску".
"І він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - зауважив Демченко.
Він повідомив також, що чоловікові, навпаки, "надавалася необхідна допомога щодо оформлення необхідних документів для в'їзду в країну слідування".
"Надавалася інша необхідна допомога. І зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру. Йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до США, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", - наголосив речник ДПСУ.
Насамкінець він висловив слова співчуття рідним загиблої у США українки та попросив "не маніпулювати цією темою".
"А, власне, користуватися тільки перевіреною інформацією, коли люди ширять такі повідомлення, такі коментарі. Бо, в першу чергу, це впливає на родину загиблої дівчини", - підсумував Демченко.
Нагадаємо, у серпні 2025 року в місті Шарлотт (Північна Кароліна) жорстоко вбили громадянку України Ірину Заруцьку, яка нещодавно переїхала до США, рятуючись від повномасштабної війни у власній країні.
Згідно з інформацією правоохоронців, 23-річну українку було знайдено мертвою 22 серпня о 21:55 на трамвайній станції South End. На тілі дівчини виявили ножові поранення, а медики, які прибули на місце злочину, змогли лише констатувати її смерть.
Пізніше стало відомо, що на Ірину напав із ножем у вагоні трамвая 34-річний Декарлос Браун (відео трагедії викликало широкий резонанс як у США, так і в Україні). Відомо, що раніше він неодноразово мав проблеми із законом.
Прощання із загиблою українкою було заплановане на 27 серпня у місті Хантерсвілл (Північна Кароліна, США).
Реагуючи на вбивство дівчини, президент США Дональд Трамп назвав нападника божевільним і заявив про намір "діяти жорстко" та вживати "жахливих заходів".
Брауну висунули федеральне обвинувачення в убивстві на об'єкті масового транспорту. Йому може загрожувати смертна кара (генпрокурор США пообіцяла добиватися максимального покарання).
Тим часом американський підприємець Ілон Маск пообіцяв виділити 1 мільйон доларів на ініціативу зі створення муралів із зображенням вбитої 23-річної українки.