"Уже прибыл в США". В ГПСУ объяснили, как отец убитой украинки Заруцкой выехал из страны

Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал из Украины, чтобы иметь возможность попрощаться с дочерью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.
Недавно в ряде зарубежных и украинских СМИ появилась информация о том, якобы отца убитой в США Ирины Заруцкой Станислава "не выпустили из Украины на похороны дочери из-за призывного возраста" (запрета мужчинам призывного возраста покидать страну во время действия военного положения).
Демченко признал, что в ГПСУ "видели сообщения, которые распространялись, о том, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу. Что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью".
"Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах (в том числе - со ссылкой на зарубежные медиа) - они не соответствуют действительности. Они - абсурдны", - подчеркнул представитель ГПСУ.
Он добавил, что "отец этой девушки... не получал отказ в пунктах пропуска".
"И он не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд из Украины", - отметил Демченко.
Он сообщил также, что мужчине, наоборот, "оказывалась необходимая помощь по оформлению необходимых документов для въезда в страну следования".
"Предоставлялась другая необходимая помощь. И сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера. Ему оказывается консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью", - подчеркнул спикер ГПСУ.
В завершение он выразил слова соболезнования родным погибшей в США украинки и попросил "не манипулировать этой темой".
"А, собственно, пользоваться только проверенной информацией, когда люди распространяют такие сообщения, такие комментарии. Потому что, в первую очередь, это влияет на семью погибшей девушки", - подытожил Демченко.
Напомним, в августе 2025 года в городе Шарлотт (Северная Каролина) жестоко убили гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая недавно переехала в США, спасаясь от полномасштабной войны в собственной стране.
Согласно информации правоохранителей, 23-летняя украинка была найдена мертвой 22 августа в 21:55 на трамвайной станции South End. На теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, смогли лишь констатировать ее смерть.
Позже стало известно, что на Ирину напал с ножом в вагоне трамвая 34-летний Декарлос Браун (видео трагедии вызвало широкий резонанс как в США, так и в Украине). Известно, что ранее он неоднократно имел проблемы с законом.
Прощание с погибшей украинкой было запланировано на 27 августа в городе Хантерсвилл (Северная Каролина, США).
Реагируя на убийство девушки, президент США Дональд Трамп назвал нападавшего сумасшедшим и заявил о намерении "действовать жестко" и принимать "ужасные меры".
Брауну предъявили федеральное обвинение в убийстве на объекте массового транспорта. Ему может грозить смертная казнь (генпрокурор США пообещала добиваться максимального наказания).
Тем временем американский предприниматель Илон Маск пообещал выделить 1 миллион долларов на инициативу по созданию муралов с изображением убитой 23-летней украинки.