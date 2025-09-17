"Уже прибыл в США". В ГПСУ объяснили, как отец убитой украинки Заруцкой выехал из страны

Детали выезда отца Заруцкой из Украины в США

Недавно в ряде зарубежных и украинских СМИ появилась информация о том, якобы отца убитой в США Ирины Заруцкой Станислава "не выпустили из Украины на похороны дочери из-за призывного возраста" (запрета мужчинам призывного возраста покидать страну во время действия военного положения).

Демченко признал, что в ГПСУ "видели сообщения, которые распространялись, о том, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу. Что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью".

"Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах (в том числе - со ссылкой на зарубежные медиа) - они не соответствуют действительности. Они - абсурдны", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Он добавил, что "отец этой девушки... не получал отказ в пунктах пропуска".

"И он не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд из Украины", - отметил Демченко.

Он сообщил также, что мужчине, наоборот, "оказывалась необходимая помощь по оформлению необходимых документов для въезда в страну следования".

"Предоставлялась другая необходимая помощь. И сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера. Ему оказывается консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью", - подчеркнул спикер ГПСУ.

В завершение он выразил слова соболезнования родным погибшей в США украинки и попросил "не манипулировать этой темой".

"А, собственно, пользоваться только проверенной информацией, когда люди распространяют такие сообщения, такие комментарии. Потому что, в первую очередь, это влияет на семью погибшей девушки", - подытожил Демченко.