"Вже прибув у США". У ДПСУ пояснили, як батько вбитої українки Заруцької виїхав з країни

Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України, щоб мати можливість попрощатись із донькою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу .

Деталі виїзду батька Заруцької з України до США

Нещодавно у низці закордонних та українських ЗМІ з'явилась інформація про те, буцімто батька вбитої у США Ірини Заруцької Станіслава "не випустили з України на похорон доньки через призовний вік" (заборону чоловікам призовного віку залишати країну під час дії воєнного стану).

Демченко визнав, що у ДПСУ "бачили повідомлення, які ширилися, про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон. Що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою".

"Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах (у тому числі - з посиланням на закордонні медіа) - вони не відповідають дійсності. Вони - абсурдні", - наголосив представник ДПСУ.

Він додав, що "батько цієї дівчини... не отримував відмову в пунктах пропуску".

"І він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - зауважив Демченко.

Він повідомив також, що чоловікові, навпаки, "надавалася необхідна допомога щодо оформлення необхідних документів для в'їзду в країну слідування".

"Надавалася інша необхідна допомога. І зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру. Йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до США, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", - наголосив речник ДПСУ.

Насамкінець він висловив слова співчуття рідним загиблої у США українки та попросив "не маніпулювати цією темою".

"А, власне, користуватися тільки перевіреною інформацією, коли люди ширять такі повідомлення, такі коментарі. Бо, в першу чергу, це впливає на родину загиблої дівчини", - підсумував Демченко.