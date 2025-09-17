ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Уже прибыл в США". В ГПСУ объяснили, как отец убитой украинки Заруцкой выехал из страны

Среда 17 сентября 2025 13:36
UA EN RU
"Уже прибыл в США". В ГПСУ объяснили, как отец убитой украинки Заруцкой выехал из страны Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал из Украины (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Мария Кучерявец

Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал из Украины, чтобы иметь возможность попрощаться с дочерью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.

Детали выезда отца Заруцкой из Украины в США

Недавно в ряде зарубежных и украинских СМИ появилась информация о том, якобы отца убитой в США Ирины Заруцкой Станислава "не выпустили из Украины на похороны дочери из-за призывного возраста" (запрета мужчинам призывного возраста покидать страну во время действия военного положения).

Демченко признал, что в ГПСУ "видели сообщения, которые распространялись, о том, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу. Что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью".

"Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах (в том числе - со ссылкой на зарубежные медиа) - они не соответствуют действительности. Они - абсурдны", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Он добавил, что "отец этой девушки... не получал отказ в пунктах пропуска".

"И он не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд из Украины", - отметил Демченко.

Он сообщил также, что мужчине, наоборот, "оказывалась необходимая помощь по оформлению необходимых документов для въезда в страну следования".

"Предоставлялась другая необходимая помощь. И сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера. Ему оказывается консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью", - подчеркнул спикер ГПСУ.

В завершение он выразил слова соболезнования родным погибшей в США украинки и попросил "не манипулировать этой темой".

"А, собственно, пользоваться только проверенной информацией, когда люди распространяют такие сообщения, такие комментарии. Потому что, в первую очередь, это влияет на семью погибшей девушки", - подытожил Демченко.

Что известно об убийстве молодой украинки в США

Напомним, в августе 2025 года в городе Шарлотт (Северная Каролина) жестоко убили гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая недавно переехала в США, спасаясь от полномасштабной войны в собственной стране.

Согласно информации правоохранителей, 23-летняя украинка была найдена мертвой 22 августа в 21:55 на трамвайной станции South End. На теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, смогли лишь констатировать ее смерть.

Позже стало известно, что на Ирину напал с ножом в вагоне трамвая 34-летний Декарлос Браун (видео трагедии вызвало широкий резонанс как в США, так и в Украине). Известно, что ранее он неоднократно имел проблемы с законом.

Прощание с погибшей украинкой было запланировано на 27 августа в городе Хантерсвилл (Северная Каролина, США).

Реагируя на убийство девушки, президент США Дональд Трамп назвал нападавшего сумасшедшим и заявил о намерении "действовать жестко" и принимать "ужасные меры".

Брауну предъявили федеральное обвинение в убийстве на объекте массового транспорта. Ему может грозить смертная казнь (генпрокурор США пообещала добиваться максимального наказания).

Тем временем американский предприниматель Илон Маск пообещал выделить 1 миллион долларов на инициативу по созданию муралов с изображением убитой 23-летней украинки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина ДПСУ Выезд за границу
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре