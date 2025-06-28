Іран заборонив главі МАГАТЕ відвідувати ядерні об'єкти країни, - ЗМІ
Іран вирішив заборонити голові Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Гроссі відвідувати ядерні об'єкти країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Відповідне рішення озвучив віце-спікер іранського парламенту Хамід Реза Хаджі Бабаї під час сьогоднішнього похорону високопоставлених військових чиновників і науковців-атомників, які загинули внаслідок нещодавніх ударів Ізраїлю.
Крім заборони для Гроссі, Іран вимагає прибрати з ядерних об'єктів камери спостереження, оскільки виявив, що уряд Ізраїлю отримав "конфіденційні дані про об'єкти".
Видання нагадало, що раніше Іран дозволив МАГАТЕ отримати доступ до своїх ядерних установок і провести їхню інспекцію, а також використовувати складні пристрої спостереження, щоб тримати ядерну програму під контролем у рамках ядерної угоди.
Йдеться про угоду, яку Тегеран підписав 2015 року з Францією, Росією, Британією, США, Німеччиною та ЄС. Однак перша адміністрація президента США Дональда Трампа вийшла з цієї угоди у 2018 році.
Під час нещодавніх переговорів щодо своєї ядерної програми, Іран пригрозив прибрати камери спостереження.
Війна Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, днями між Ізраїлем та Іраном було досягнуто перемир'я після війни, яка тривала 12 днів.
У рамках своєї операції Ізраїль атакував іранські високозахищені ядерні об'єкти за допомогою безпілотників і військових літаків, щоб перешкодити режиму створити ядерну бомбу.
Це, зі свого боку, спровокувало удари у відповідь по ізраїльських містах з боку Ірану.
Крім того, в ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Незабаром Трамп і низка інших чиновників заявляли, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Однак згідно зі ЗМІ, за даними американської розвідки, це не так.
Ба більше, сьогодні стало відомо, що США не використовували протибункерні авіабомби для ударів по об'єкту в Ісфахані, оскільки він розташований глибоко і удари такими бомбами, найімовірніше, були б неефективними.
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