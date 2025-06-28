Іран заборонив главі МАГАТЕ відвідувати ядерні об'єкти країни, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Відповідне рішення озвучив віце-спікер іранського парламенту Хамід Реза Хаджі Бабаї під час сьогоднішнього похорону високопоставлених військових чиновників і науковців-атомників, які загинули внаслідок нещодавніх ударів Ізраїлю.

Крім заборони для Гроссі, Іран вимагає прибрати з ядерних об'єктів камери спостереження, оскільки виявив, що уряд Ізраїлю отримав "конфіденційні дані про об'єкти".

Видання нагадало, що раніше Іран дозволив МАГАТЕ отримати доступ до своїх ядерних установок і провести їхню інспекцію, а також використовувати складні пристрої спостереження, щоб тримати ядерну програму під контролем у рамках ядерної угоди.

Йдеться про угоду, яку Тегеран підписав 2015 року з Францією, Росією, Британією, США, Німеччиною та ЄС. Однак перша адміністрація президента США Дональда Трампа вийшла з цієї угоди у 2018 році.

Під час нещодавніх переговорів щодо своєї ядерної програми, Іран пригрозив прибрати камери спостереження.