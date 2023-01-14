"Вже немає такої розкоші". Череватий розповів про проблеми з артснарядами у росіян

За його словами, зараз росіяни зосередили свій артилерійський вогонь на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

"У нього (ворога - ред.) вже немає також розкоші, як влітку, коли вони по всій лінії фронту били без зупинки. У них зараз збільшилося плече доставки боєприпасів, вони з більш далеких районів Росії везуть, вони шукають вже в інших країнах, а також наші сили постійно намагаються знищувати польові склади з боєкомплектом", - додав Череватий.

Він зазначив, що українським військовим дуже успішно вдається знищувати ворожі склади, "особливо за допомогою високоточних систем".