"Уже нет такой роскоши". Череватый рассказал о проблемах с артснарядами у россиян

По его словам, сейчас россияне сосредоточили свой артиллерийских огонь на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

"У него (врага - ред.) уже нет также роскоши, как летом, когда они по всей линии фронта избивали без остановки. У них сейчас увеличилось плечо доставки боеприпасов, они из более дальних районов России везут, они ищут уже в других странах, а также наши силы постоянно пытаются уничтожать полевые склады с боекомплектом", - добавил Череватый.

Он отметил, что у украинских военных очень удачно получается уничтожать вражеские склады, "особенно при помощи высокоточных систем".