Вже немає грошей на війну? Путін несподівано захотів скоротити витрати на "оборону"

Росія планує найближчим часом почати скорочення "оборонних" витрат. Зараз Кремль витрачає на "оборону", в тому числі й на війну в Україні, приблизно 13,5 трильйона рублів (майже 172 мільярди доларів) у річному вимірі.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час пресконференції у Мінську, повідомляє РБК-Україна .

Зокрема Путін оцінив весь валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії у 223 трильйони рублів. А Росія, за його словами, витрачає на війну 6,3% ВВП, що й складає ті самі 13,5 трильйона рублів.

"Багато чи мало? Чимало, чимало. Ми заплатили за це інфляцією", - визнав Путін.

При цьому диктатор заявив, що Росія планує скорочувати "оборонні" витрати. Проте не став говорити, з якого року це станеться. Зате розкритикував Європу, яка, за словами Путіна, активно нарощує оборонні витрати, що Кремлю дуже не подобається.