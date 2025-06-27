Вже немає грошей на війну? Путін несподівано захотів скоротити витрати на "оборону"
Росія планує найближчим часом почати скорочення "оборонних" витрат. Зараз Кремль витрачає на "оборону", в тому числі й на війну в Україні, приблизно 13,5 трильйона рублів (майже 172 мільярди доларів) у річному вимірі.
Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час пресконференції у Мінську, повідомляє РБК-Україна.
Зокрема Путін оцінив весь валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії у 223 трильйони рублів. А Росія, за його словами, витрачає на війну 6,3% ВВП, що й складає ті самі 13,5 трильйона рублів.
"Багато чи мало? Чимало, чимало. Ми заплатили за це інфляцією", - визнав Путін.
При цьому диктатор заявив, що Росія планує скорочувати "оборонні" витрати. Проте не став говорити, з якого року це станеться. Зате розкритикував Європу, яка, за словами Путіна, активно нарощує оборонні витрати, що Кремлю дуже не подобається.
Російська економіка на межі
Тим часом відповідь на питання, чому Путін раптово заговорив про "скорочення витрат", перебуває на поверхні. Російська економіка скрипить, тріщить та розвалюється буквально на очах. Наприклад, за оцінками експертів, імовірність банківського колапсу на території Росії є "досяжною" вже до квітня 2026 року, якщо не зміниться економічна ситуація.
Інформаційне агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомляло, що Путін дедалі більше занепокоєний проблемами в російській економіці воєнного часу. На війну йдуть величезні гроші: живу силу треба заманювати грошима, втрати великі, санкції все ж таки працюють.
Саме тому у 2025 році російська влада вперше провела секвестр бюджету. Чиновники у РФ урізали "невійськові" витрати, в першу чергу - соціальні. Далі, скоріше за все, буде тільки гірше.
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